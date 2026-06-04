Trump kritikon votimin "jopatriotik" për t'i dhënë fund veprimit ushtarak të SHBA-së në Iran

Berk Kutay Gökmen
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump kritikoi sot atë që ai e quajti votë "jopatriotike" për t'i dhënë fund aksionit ushtarak amerikan në Iran, transmeton Anadolu.
“Dje në një votim të pakuptimtë, Dhoma e Përfaqësuesve votoi, 4 republikanë të këqij dhe të gjithë 'dumokratët', për të kufizuar fuqitë e mia të luftës, pikërisht në mes të negociatave të mia përfundimtare për t'i dhënë fund luftës me Republikën Islamike të Iranit", shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”.
Të mërkurën, Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së miratoi një rezolutë për kompetencat e luftës që kërkon të largojë Forcat e Armatosura të SHBA-së nga armiqësitë kundër Iranit.
Dhoma e ulët e miratoi rezolutën me një votim 215-208, pasi katër republikanë dolën në anën e demokratëve në një qortim të rrallë ndaj Trumpit.
"Kush do ta bënte një gjë kaq jopatriotike. Ata e dinë se ku qëndrojnë negociatat. Demokratët ushqehen nga 'sindroma e çrregullimit të Trumpit'. Ata më mirë do të donin që vendi ynë të dështonte sesa të më jepnin një tjetër, nga shumë fitore", shtoi Trump.
"Katër republikanët, kjo është një histori krejt tjetër! Ata duhet të kenë turp për veten", tha ai.
Demokratët kanë shtyrë vazhdimisht votat si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat për të kufizuar fuqitë luftarake të Trumpit, me përpjekjet që gradualisht fitojnë më shumë mbështetje republikane në javët e fundit.
Votimi tani ia dërgon masën Senatit për shqyrtim. Megjithatë, edhe nëse i kalon të dyja dhomat, nëse Kongresi mund të detyrojë një president të tërheqë forcat sipas Rezolutës së Fuqive të Luftës të vitit 1973, mbetet ligjërisht e kontestuar.
Sipas Kushtetutës së SHBA-së, Kongresi ka fuqinë e vetme për të shpallur luftë. Zyrtarët e administratës së Trumpit janë lëkundur nëse konflikti në fjalë, aktualisht në një armëpushim, me armiqësi të herëpashershme, është zyrtarisht një luftë apo jo.
Sipas Rezolutës së Fuqive të Luftës, presidentit i ndalohet të mbajë trupat amerikane në armiqësi aktive për më shumë se 60 ditë pa miratimin e Kongresit. Fillimi i armëpushimit më 8 prill, argumenton administrata, e ndaloi orën në detyrimin e saj 60-ditor, megjithëse kritikët e Trumpit nuk ishin dakord.