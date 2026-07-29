Trump kërkon rrëzimin e vendimit prej 83 milionë dollarësh në çështjen Carroll

Berk Kutay Gökmen
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump i kërkoi Gjykatës Supreme të rrëzojë vendimin që e detyron të paguajë 83 milionë dollarë dëmshpërblim për shpifje ndaj këshilltares së rubrikave E. Jean Carroll, duke argumentuar se imuniteti presidencial e mbron nga përgjegjësia për deklaratat e bëra gjatë kohës që ishte në detyrë, raporton Anadolu.
Avokatët e tij thanë se vendimi i Gjykatës Supreme për imunitetin presidencial i vitit 2024 zbatohet edhe në këtë rast, duke shtuar: "Ky është rasti i parë në historinë e vendit tonë kur një gjykatë i ka imponuar përgjegjësi për dëmshpërblim një presidenti për veprimet e tij gjatë ushtrimit të detyrës".
Sipas gazetës "Washington Post", edhe Departamenti i Drejtësisë i kërkoi Gjykatës Supreme të lejojë që qeveria federale të zëvendësojë Trumpin si të paditur në këtë çështje.
Nëse kjo kërkesë miratohet, administrata mund të kërkojë anulimin e vendimit, pasi qeveria federale nuk mund të paditet për shpifje. Gjykatat më të ulëta kanë refuzuar më parë kërkesa të ngjashme.
Carroll e akuzoi publikisht Trumpin në vitin 2019, ndërsa ai mohoi akuzat dhe i cilësoi ato si një "mashtrim i plotë", një "sajim" dhe një "manovër" për të rritur shitjet e kujtimeve të saj.
Një gjykatë apeli e la në fuqi vendimin në shtator dhe më pas refuzoi ta rishqyrtojë çështjen, duke i hapur rrugën apelimit të Trumpit në Gjykatën Supreme.
Trumpi ka apeluar gjithashtu një tjetër vendim që e detyron të paguajë 5 milionë dollarë në një çështje tjetër për shpifje ndaj Carroll-it. Gjykata Supreme refuzoi në qershor të ndërhyjë në atë vendim, i cili e shpalli Trumpin përgjegjës për abuzim seksual dhe shpifje ndaj Carroll-it.