Trump: Irani mori "shumë kohë për të negociuar një marrëveshje dhe tani do të paguajë çmimin"

Berk Kutay Gökmen
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka deklaruar se Irani mori "shumë kohë për të negociuar një marrëveshje" për t'i dhënë fund armiqësive midis Washingtonit dhe Teheranit, duke paralajmëruar se "Irani do të duhet të paguajë çmimin", transmeton Anadolu.
"Ushtria e Iranit është një rrëmujë e plotë dhe totale. Pjesa më e madhe e saj, si marina dhe forcat ajrore, praktikisht nuk ekzistojnë më, ato janë mposhtur plotësisht. Irani është vetëm fjalë dhe asnjë veprim", shkroi Trump në platformën e tij "Truth Social".
"Ngacmuesi i Lindjes së Mesme ka vdekur. Ata morën shumë kohë për të negociuar një marrëveshje që do të kishte qenë e shkëlqyer për ta, tani do të duhet të paguajnë çmimin", shtoi ai.
Deklaratat e tij erdhën pas shkëmbimeve të sulmeve gjatë natës mes forcave iraniane dhe amerikane, pas disa ditësh tensionesh të luhatshme në rajon, gjatë të cilave Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme ushtarake para se të tërhiqeshin.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se avionët luftarakë amerikanë goditën sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore dhe pozicionet e radarëve pranë Ngushticës së Hormuzit, në përgjigje të rrëzimit të helikopterit "Apache" të ushtrisë amerikane.
Më vonë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se kreu sulme hakmarrëse ndaj 21 objektivave ushtarake amerikane në bazat ajrore dhe detare të SHBA-së në gjithë rajonin.
Në një postim të veçantë sot, Trump theksoi efektivitetin e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit, duke e quajtur atë "bllokadën më të suksesshme në historinë e luftës detare".
"Asgjë nuk kalon përmes saj, përveç nëse ne duam. Është një mur çeliku! Irani nuk po bën fare biznes, nuk po paguan ushtrinë e tij apo asnjë nga faturat e tij dhe po bëhet shpejt një vend i dështuar. Shumë naftë po del jashtë. Lavdi Allahut", tha Trump.
Po ashtu sot, Trump tha për Fox News se SHBA-ja po i afrohet urdhërimit të sulmeve të reja ndaj centraleve elektrike dhe urave iraniane në përgjigje të "zvarritjes së Shteteve të Bashkuara" në negociata të zgjatura.
Trump gjithashtu ndau informacione shtesë mbi helikopterin luftarak të rrëzuar, duke thënë se një dron iranian ishte bllokuar mes dy pilotëve ndërsa ata manovronin për të shmangur një shpërthim.
Duke thënë se pilotët u shpëtuan, për herë të parë në historinë ushtarake të SHBA-së, nga një dron detar pa pilot, Trump vuri në dukje se iranianët kanë tentuar të rindërtojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse gjatë armëpushimit.
I pyetur për një përgjigje të mundshme ndaj sulmeve me raketa iraniane që synuan forcat amerikane në Kuvajt, Bahrein dhe Jordani gjatë natës, Trump tha: "Mund të vazhdoj… ata patën një shans për të nënshkruar një marrëveshje dhe për të mbijetuar".