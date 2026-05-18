Trump: Irani mezi pret të nënshkruajë marrëveshje, pavarësisht se "bërtet gjatë gjithë kohës"

Asiye Latife Yılmaz
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se "Irani po bërtet gjatë gjithë kohës" gjatë bisedimeve me Washingtonin, duke shtuar se Teherani është i etur të nënshkruajë një marrëveshje, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për revistën "Fortune" me seli në New York, të botuar të hënën, Trumpi komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis SHBA-së dhe Iranit.
"Ata bërtasin gjatë gjithë kohës. Mund t'ju them një gjë. Ata po vdesin për të nënshkruar (një marrëveshje). Por, ata bëjnë një marrëveshje dhe pastaj ju dërgojnë një dokument që nuk ka lidhje me marrëveshjen që keni bërë. Unë them: 'A jeni të çmendur njerëz?'", tha Trumpi për Iranin.
Sipas intervistës, Trumpi gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit sikur ata janë më shumë si një "rival kokëfortë biznesi".
Tensionet janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Trumpi më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar.