Trump: Irani dëshiron “shumë të bëjë një marrëveshje”

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Irani dëshiron “shumë të bëjë një marrëveshje” dhe se e ka telefonuar “pak më parë” për të arritur një marrëveshje pas sulmeve të përsëritura amerikane në rajon, transmeton Anadolu.
“Ata telefonuan pak më parë, duan shumë të bëjnë një marrëveshje”, u tha Trump gazetarëve në bordin e avionit presidencial Air Force One.
“Thjesht nuk e di nëse janë të denjë për ta bërë atë. Nuk e di nëse do ta respektojnë marrëveshjen. Ky është problemi”, tha ai.
“Sa herë që na godasin, ne i godasim ata 20 herë. Ata bënë diçka të vogël sot, por në të vërtetë ishte hakmarrje për mbrëmë. Kur ata godasin, ne kundërpërgjigjemi shumë më fuqishëm”, shtoi ai.
Trump gjithashtu sugjeroi se konflikti aktual me Iranin mund të përshkallëzohet në një përballje ushtarake të plotë, duke theksuar se ka “shumë mënyra që ne të fitojmë”, por se “ne tashmë kemi fituar ushtarakisht”.
I pyetur drejtpërdrejt nëse beson se konflikti mund të zgjerohej, ai u përgjigj: “Nuk e di, por ne po fitojmë shumë shpejt”.
Lidhur me mundësinë që SHBA-ja të tërheqë më shumë trupa nga Evropa, ai tha se “shumë gjëra do të varen nga Grenlanda… (dhe) Irani”, duke shtuar se ende nuk e ka “marrë vendimin përfundimtar”, por se do të shqyrtojë tërheqjen e trupave “nëse nuk” arrihet një “marrëveshje shumë e mirë në Grenlandë”.
Më herët, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë nisur sulme të ri kundër Iranit që synonin degradimin e mëtejshëm të aftësisë së tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
"SHBA-ja po e mbanë Iranin përgjegjës për agresionin e pajustifikuar të kohëve të fundit kundër anijeve tregtare dhe ekuipazheve civile që lundrojnë lirshëm në një rrugë ujore ndërkombëtare jetësore", tha CENTCOM në rrjetin social amerikan X.
Një zyrtar amerikan tha për Axios se ushtria amerikane sulmoi dy ura hekurudhore në Iranin verior me raketa lundrimi si pjesë e sulmeve.
Ky shënon sulmin e parë të SHBA-së kundër infrastrukturës në Iran që nga armëpushimi i 8 prillit.