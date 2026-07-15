Trump: Irani dëshiron “me çdo kusht” të arrijë një marrëveshje

Diyar Güldoğan
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Irani është i etur të arrijë një marrëveshje me SHBA-në, duke paralajmëruar se Washingtoni mund të vazhdojë fushatën e tij ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje, transmeton Anadolu.
“Po ecim shumë mirë me Iranin. Republika Islamike e Iranit nuk është e kënaqur për momentin”, tha Trump gjatë një Samiti për Mbrojtjen dhe Inovacionin në shtetin e Pensilvanisë.
Trump pretendoi se udhëheqësit iranianë po kërkojnë të negociojnë për t’i dhënë fund përballjes.
“Ata duan me çdo kusht të arrijnë një marrëveshje. Nuk u pëlqen ajo që po bëjmë dhe vërtet duan të arrijnë një marrëveshje. Do ta shohim nëse do të arrijmë një marrëveshje me ta apo thjesht do t’i japim fund”, tha ai.