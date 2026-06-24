Trump: Inspektorët amerikanë do t'i bashkohen IAEA-së në inspektimet e uraniumit në Iran

Muhammed Yasin Güngör
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha sot se inspektorët amerikanë do të marrin pjesë në misionet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) kur ajo të hyjë përfundimisht në Iran për inspektime të uraniumit, transmeton Anadolu.
Trump tha për "Fox News" se aktualisht nuk ka "ngut" për të vendosur ekipet. Ai tha të martën se ekipet do të mbërrinin në terren në "kohën e duhur".
Presidenti amerikan theksoi se materiali bërthamor është bllokuar nën një "mal" që u shemb pas sulmeve ajrore në shënjestër ndaj objekteve bërthamore të Iranit në qershor 2025.
Trump sqaroi se lehtësimi fillestar financiar për Teheranin do të përfshijë rreth 500 milionë dollarë në mallra amerikane. Kjo ndihmë, e lidhur me përjashtimet e Departamentit të Thesarit për naftën kërkon që Teherani të përmbushë pjesën e tij të marrëveshjes diplomatike, këmbëngulën zyrtarët amerikanë.