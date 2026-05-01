Trump i “pakënaqur” me Italinë dhe Spanjën mes përçarjeve për Iranin

Michael Gabriel Hernandez
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka shprehur pakënaqësi me Italinë dhe Spanjën, ndërsa përçarjet mes aleatëve të NATO-s po thellohen mes luftës së bllokuar SHBA-Izrael ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
“Nuk jam i kënaqur me Italinë dhe nuk jam i kënaqur me Spanjën. Ata mendojnë se është në rregull që Irani të ketë një armë bërthamore. Kushdo që mendon se është në rregull që Irani të ketë armë bërthamore nuk është shumë i zgjuar dhe do të ishte një gjë e tmerrshme në të ardhmen nëse ndonjëherë do t’u lejohej të kishin armë bërthamore”, tha presidenti Trump teksa largohej nga Shtëpia e Bardhë.
Deklaratat vijnë një ditë pasi Trump tha se “me shumë gjasë do të tërheq” forcat amerikane nga Italia dhe Spanja. Ai tha se kur SHBA-ja “kishte nevojë për ta, ata nuk ishin aty”, duke iu referuar luftës së tij ndaj Iranit.
“Me shumë gjasë po. Pse jo? Shikoni, pse jo? Italia nuk na ka ndihmuar dhe Spanja ka qenë e tmerrshme, absolutisht e tmerrshme”, tha presidenti amerikan në Zyrën Ovale.
“Është NATO. Nuk është vetëm fakti që ata janë të këqij. Është një gjë nëse thonë me mirësi, ose nëse thonë: ‘Do të ndihmojmë, por ndihma është pak e ngadaltë’. Por niveli… dhe ne i kemi ndihmuar me Ukrainën. E dini, ata e kanë bërë një rrëmujë të plotë në Ukrainë, dhe ne i kemi ndihmuar me Ukrainën”, shtoi ai.
Të mërkurën, Trump tha se administrata e tij po “studion dhe shqyrton mundësinë e reduktimit të trupave në Gjermani”, me një vendim që pritet së shpejti, pa dhënë detaje të tjera.
Komentet e tij erdhën pasi kancelari gjerman, Friedrich Merz, kritikoi SHBA-në për mungesë të një “strategjie daljeje” në luftën me Iranin, duke theksuar se Washingtoni po “poshtërohet” nga Irani gjatë negociatave.
Trump reagoi ashpër, duke theksuar se Merz “nuk e di për çfarë po flet” dhe e akuzoi se beson se është “në rregull që Irani të ketë armë bërthamore”.
“Po bëj diçka me Iranin tani që vendet apo presidentët e tjerë duhet ta kishin bërë shumë kohë më parë,” tha Trump. “Nuk është çudi që Gjermania po ecën kaq keq, si ekonomikisht ashtu edhe ndryshe”.