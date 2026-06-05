Trump i kërkon shefit të përkohshëm të inteligjencës të fillojë shkarkimet e punonjësve

Berk Kutay Gökmen
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, është shprehur se dëshiron që Bill Pulte, drejtori i tij i ardhshëm i përkohshëm i inteligjencës kombëtare, të fillojë shkarkimin e një numri të madh punonjësish brenda komunitetit të inteligjencës së SHBA-së, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për The Wall Street Journal, Trump tha se i ka thënë privatisht Pulte-s se beson që Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare (ODNI) është e “panevojshme dhe/ose shumë e madhe”.
“Do të doja ta shihja më të vogël. Mendoj se ka shumë njerëz atje që nuk duhet të jenë aty”, tha Trump.
I pyetur nëse po e inkurajon Pulte-n të shkarkojë punonjës, Trump tha se dëshiron që ai të “fillojë procesin”, duke shtuar se kandidati i tij i ardhshëm për këtë post në mënyrë të përhershme duhet të vazhdojë këtë proces.
Trump befasoi disa nga këshilltarët e tij këtë javë kur emëroi Pulte-n, aktualisht kreun e Agjencisë Federale të Financimit të Strehimit, si drejtor të përkohshëm të inteligjencës kombëtare.
Ky emërim nuk kërkon konfirmim nga Senati dhe mund të zgjasë deri në 210 ditë sipas ligjit federal.
Trump argumentoi se statusi i përkohshëm i Pulte-s i jep më shumë fleksibilitet për të bërë ndryshime në aparatin e inteligjencës.
“Je më pak i kufizuar. Të jep më shumë pushtet, për një periudhë të kufizuar kohe”, tha ai.