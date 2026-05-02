Trump e quan bllokadën detare amerikane të Ngushticës së Hormuzit “një biznes shumë fitimprurës”

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e përshkroi sekuestrimin nga marina amerikane të anijeve iraniane në Ngushticën e Hormuzit si “një biznes shumë fitimprurës”, duke u mburrur se Washingtoni kishte marrë nën kontroll ngarkesa dhe naftë iraniane si pjesë e bllokadës së tij, transmeton Anadolu.
“Morëm nën kontroll ngarkesën. Morëm naftën, një biznes shumë fitimprurës. Kush do ta kishte menduar, jemi disi si piratë, por nuk po luajmë lojëra”, tha Trump në një aktivitet në shtetin amerikan Florida.
Duke mbrojtur bllokadën, Trump argumentoi se Irani e ka përdorur “Ngushticën e Hormuzit si armë për shumë e shumë vite”.
“Ata thanë se do ta mbyllnin. Kështu që e mbyllën, pastaj unë ua mbylla atyre”, shtoi ai.
Për bisedimet e vazhdueshme bërthamore me Iranin, Trump shprehu dyshime nëse një marrëveshje ishte vërtet e dëshirueshme.
“Sinqerisht, ndoshta është më mirë të mos bëjmë fare marrëveshje”, tha ai, por më vonë pretendoi se situata nuk mund të vazhdojë kështu.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër aleatëve amerikanë në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje.
Trump më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa caktuar një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.
Ndërkohë, raportet tregojnë se administrata Trump po kërkon të formojë një koalicion ndërkombëtar për të rikthyer trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit. Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore.