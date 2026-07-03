Trump e përshkruan veten si një mjek me inteligjencë artificiale

Dilara Hamit
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ndau një video të krijuar me inteligjencë artificiale (IA), në të cilën ai paraqitet si mjek që përshkruan një trajtim simbolik për atë që e quan "Sindroma e çrregullimit ndaj Trumpit" (Trump Derangement Syndrome), transmeton Anadolu.
Në video shfaqen versione të krijuara me IA të disa figurave të njohura të Hollywood-it, të cilat kanë qenë publikisht kritike ndaj tij. Videoja, e cila zgjat rreth 90 sekonda dhe u publikua të mërkurën vonë në llogarinë e Trumpit në rrjetin social "Truth Social", hapet me një version të krijuar me IA të presidentit, i veshur me mantelin e bardhë të mjekut dhe me stetoskop.
"A jeni ju ose dikush që njihni diagnostikuar me TDS? Simptomat mund të jenë të vazhdueshme. Fatmirësisht, unë jam doktor Trump dhe kam një plan trajtimi", thotë versioni i krijuar me IA i Trumpit.
Termi "Trump Derangement Syndrome" përdoret shpesh nga Trumpi dhe mbështetësit e tij për të përshkruar atë që ata e konsiderojnë si armiqësi irracionale ndaj presidentit, megjithëse nuk është një gjendje e njohur mjekësore.
Më pas, videoja shfaq versione të krijuara me IA të figurave të njohura, përfshirë aktorët Robert De Niro, Julia Roberts, Edward Norton dhe komedianen Whoopi Goldberg, të cilët duket se flasin për mënyrën se si kjo gjendje e trilluar i ka prekur, përpara se të lavdërojnë trajtimin e supozuar të Trumpit.
Në fund të videos, versioni i krijuar me IA i Trumpit rikthehet me një recetë simbolike.
"Trajtimi është i thjeshtë: fikni lajmet e rreme, bëni lutjet tuaja dhe nëse ndonjëherë ndiheni në ankth, pini një Diet Coke si unë dhe do të shihni një ndryshim të jashtëzakonshëm në jetën tuaj", thotë ai.
Ky është publikimi më i fundit në një seri imazhesh dhe videosh të krijuara me inteligjencë artificiale që Trumpi ka shpërndarë në rrjetet sociale, shumë prej të cilave kanë nxitur kritika për mënyrën se si paraqesin kundërshtarët politikë dhe figurat publike.