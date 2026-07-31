Trump: Do ta godasim Iranin "shumë fuqishëm", duam ta fitojmë luftën

Rabia İclal Turan
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni do të vazhdojë ta godasë Iranin “shumë fuqishëm”, duke shtuar se SHBA-ja dëshiron ta “fitojë” luftën, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët gjatë një mbledhjeje të kabinetit në Camp David, në Maryland, Trump tha: “Ne thjesht duam të fitojmë. Po ecim shumë mirë. Po përpiqemi të jemi sa më të kujdesshëm që mundemi në një situatë të tillë. Por ata po shkatërrohen”.
“Është shumë e thjeshtë”, tha ai, duke shtuar: “Irani nuk do të ketë armë bërthamore”.
“Ne do ta godasim Iranin shumë fuqishëm dhe në një moment ata do të thonë: ‘Thjesht nuk mund ta përballojmë më’”, shtoi Trump.
Presidenti amerikan gjithashtu hodhi poshtë raportimet që sugjerojnë se Irani vazhdon të jetë në një pozitë të fortë.
“Irani po kalon shumë keq”, tha ai. “Ata kanë qenë shumë të pandershëm. Kanë qenë shumë të pandershëm për t’u marrë me ta”, deklaroi më tej presidenti amerikan.
Trump e krahasoi luftën ndaj Iranit me luftërat e mëparshme të SHBA-së në Vietnam dhe Afganistan, duke thënë se SHBA-ja është përfshirë vetëm për pesë muaj dhe se ka “shkatërruar” kapacitetet ushtarake të Iranit.
Sa u përket negociatave me Iranin, Trump tha: “Po humbas besimin tek ata, sepse gënjejnë”.
“Ne ishim në mes të një negociate. Po prisja që Steve (Witkoff) të më telefononte, isha në negociata, dhe në vend të kësaj mora një telefonatë nga Pete (Hegseth) se ata sapo kishin lëshuar pesë raketa drejt njërës prej bazave tona në Jordani, dhe ne kemi baza në Jordani”, shtoi ai.