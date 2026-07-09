Trump do t’i kërkojë Gjykatës së Lartë "rishqyrtimin" e çështjes së të drejtës së shtetësisë me lindje

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se do t’i kërkojë Gjykatës së Lartë të SHBA-së të rishqyrtojë një çështje që lidhet me shtetësinë e fituar me lindje, transmeton Anadolu.
“Shenja dhe tabela po vendosen gjithandej përgjatë kufirit tonë jugor dhe në Meksikë, duke reklamuar të drejtën e shtetësisë me lindje, me lindje duke filluar nga 4.000 dollarë”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
“Po ashtu, shenja të ngjashme po vendosen në të gjithë vendin tone. Miliarda dollarë do të fitohen në mënyrë të paligjshme nga ky mashtrim, me shtetësi që u jepet kujtdo që është i gatshëm të paguajë”, shtoi ai.
“Do të jetë, me një diferencë të madhe, mënyra numër një për t’u bërë qytetar dhe më pas e gjithë familja do të lejohet të vijë pas tij. Kjo nuk është e qëndrueshme. Askush nuk e parashikoi këtë. Shtetësia amerikane nuk është për shitje. Në fakt, kjo është një krim dhe për këtë arsye vendimi i Gjykatës së Lartë është i gabuar. Do të kërkoj një rishqyrtim nga Gjykata e Lartë e SHBA-së, menjëherë. Ky dështim i drejtësisë do ta shkatërrojë Amerikën nëse ata nuk e ndryshojnë vendimin e tyre absolutisht të çmendur”, u shpreh ai.
Muajin e kaluar, Gjykata e Lartë e SHBA-së rrëzoi urdhrin ekzekutiv të presidentit Trump që synonte t’i japë fund të drejtës së shtetësisë me lindje, ndërsa kryetari i Gjykatës së Lartë, John Roberts, konfirmoi se mbrojtjet e Amendamentit të 14-të shtrihen te të gjithë fëmijët e lindur në territorin amerikan.
Administrata amerikane ka argumentuar se fëmijët e personave me viza të përkohshme dhe emigrantëve pa dokumente duhet të përjashtohen nga klauzola e shtetësisë në Amendamentin e 14-të, duke pretenduar se interpretimi aktual nxit emigracionin e paligjshëm.