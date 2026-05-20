Trump dhe Netanyahu zhvillojnë një telefonatë “të gjatë dhe dramatike” teksa vendimi për Iranin po afrohet

Lina Altawell
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, kanë zhvilluar një telefonatë “të gjatë dhe dramatike” gjatë natës, kontakti i tyre i dytë brenda vetëm pak ditësh, transmeton Anadolu.
Nuk u dhanë detaje rreth përmbajtjes së diskutimeve, por transmetuesi izraelit Channel 12 i karakterizoi bisedimet si “të gjata dhe dramatike”.
Transmetuesi tha se telefonata erdhi teksa të dy udhëheqësit ishin “në prag të një vendimi” në lidhje me luftën e Iranit.
As Shtëpia e Bardhë dhe as zyra e Netanyahut nuk lëshuan një deklaratë në lidhje me telefonatën.
Të dielën, Netanyahu dhe Trump folën në një telefonatë që zgjati më shumë se 30 minuta dhe u përqendrua në “mundësinë e ripërtëritjes së luftimeve në Iran”, sipas mediave izraelite.
Pas asaj telefonate, Trump e paralajmëroi Iranin në llogarinë e tij Truth Social se “ora po ecën” për Iranin.
Të hënën në mbrëmje, Trump njoftoi se ka shtyrë një sulm të planifikuar për të martën kundër Iranit me kërkesë të Arabisë Saudite, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.
Ai shtoi se e ka udhëzuar Departamentin e Mbrojtjes "të jetë i përgatitur për të vazhduar me një sulm të plotë dhe në shkallë të gjerë ndaj Iranit, në çdo moment, në rast se nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme".
Pas negociatave të bllokuara të ndërmjetësuara nga Pakistani, SHBA-ja ka vendosur një bllokadë në portet iraniane që nga 13 prilli, duke përfshirë ato të vendosura përgjatë Ngushticës strategjike të Hormuzit.
Irani u përgjigj duke mbyllur ngushticën dhe duke kërkuar që anijet të koordinojnë kalimin me Teheranin, mes frikës se armëpushimi i brishtë në fuqi që nga 8 prilli mund të dështojë nëse nuk arrihet një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës që filloi në shkurt.