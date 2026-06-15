Trump: Cisternat e naftës po rifillojnë lëvizjen përmes Ngushticës së Hormuzit

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se anijet që transportojnë naftë kanë filluar të dalin nga Ngushtica e Hormuzit, pasi SHBA-ja dhe Irani njoftuan se kanë arritur një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
“Anijet po fillojnë të lëvizin, shumë prej tyre të ngarkuara me naftë, duke dalë nga Ngushtica e Hormuzit. Ato po përdorin ‘autostradën’ jugore, e cila është plotësisht e sigurt dhe e paprekur”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
“Ekzistojnë edhe rrugë të tjera të lundrimi”, shtoi ai.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, vendi i të cilit udhëhoqi ndërmjetësimin midis Washingtonit dhe Teheranit, sot herët njoftoi se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që shpallën ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin.
Marrëveshja pritet të nënshkruhet të premten në Zvicër.