Trump: Çdo marrëveshje me Iranin ose do të jetë “e shkëlqyer dhe kuptimplote ose nuk do të ketë asnjë marrëveshje"

Seyit Şamil Kurt
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të hënën se çdo marrëveshje e mundshme me Iranin do të duhet të jetë "e shkëlqyer dhe kuptimplote", duke paralajmëruar se përndryshe nuk do të ketë marrëveshje, transmeton Anadolu.
"Marrëveshja me Iranin ose do të jetë e shkëlqyer dhe kuptimplote, ose nuk do të ketë marrëveshje", tha Trump në emisionin e tij Truth Social.
Trump tha gjithashtu se çdo marrëveshje e mundshme do të ishte "e kundërta e saktë" e Planit të Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit të negociuar gjatë administratës së ish-Presidentit Barack Obama.
Duke kritikuar planin e vitit 2015, Trump e përshkroi marrëveshjen si "një rrugë të drejtpërdrejtë dhe të hapur drejt një Armë Bërthamore për Iranin".
"Jo, unë nuk bëj marrëveshje të tilla!" shtoi ai.