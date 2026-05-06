Trump: Bisedimet me Iranin po përparojnë mirë në 24 orët e fundit, marrëveshja “shumë e mundshme”

Michael Gabriel Hernandez
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se bisedimet me Iranin kanë qenë “shumë të mira” gjatë 24 orëve të fundit dhe se një marrëveshje për t’i dhënë fund përgjithmonë luftës SHBA-Izrael është “shumë e mundshme”, transmeton Anadolu.
Trump tha se Irani dëshiron “shumë të bëjë një marrëveshje”, duke theksuar se çdo marrëveshje eventuale duhet të garantojë që Irani të mos mund të sigurojë armë bërthamore.
“Ata duan të bëjnë një marrëveshje. Kemi pasur bisedime shumë të mira gjatë 24 orëve të fundit dhe është shumë e mundshme që do të bëjmë një marrëveshje”, tha Trump në Zyrën Ovale.
“Irani nuk mund të ketë armë bërthamore dhe nuk do të ketë dhe ata kanë rënë dakord për këtë”, shtoi ai.
I pyetur nëse ekziston një afat i caktuar për arritjen e marrëveshjes, Trump tha se “nuk ka kurrë afat”.
Në një intervistë të mëparshme me transmetuesin publik amerikan PBS, Trump tha se një marrëveshje duhet të përfshijë transferimin e rezervave të uraniumit të pasuruar të Iranit drejtpërdrejt te SHBA-ja dhe mbylljen e plotë të objekteve bërthamore nëntokësore të Teheranit.
Derisa shprehu optimizëm se një zgjidhje është “shumë afër”, ai paralajmëroi: “Nëse bien dakord, mbaron dhe nëse nuk bien dakord, do t’i bombardojmë”.
Presidenti amerikan hodhi poshtë raportimet se marrëveshja do të lejojë pasurim prej 3,67 për qind, duke theksuar se këto nuk janë pjesë e kornizës aktuale.
Sot, Irani tha se një propozim i SHBA-së i përcjellë përmes ndërmjetësimit pakistanez është ende në shqyrtim dhe se Teherani do të japë qëndrimin përfundimtar pas përfundimit të vlerësimeve të brendshme.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Esmail Baghaei, për agjencinë gjysmëzyrtare ISNA tha se propozimi i SHBA-së po analizohet ende dhe se Irani do t’ia përcjellë përfundimet palës pakistaneze pasi të përfundojë procesi i shqyrtimit.
ISNA gjithashtu raportoi se disa pjesë të publikimeve të medias amerikane Axios për një marrëveshje të mundshme mes Teheranit dhe Washingtonit janë “spekulim mediatik” dhe se ekipi negociator iranian mbetet i fokusuar në çështjen e “përfundimit të plotë të luftës”.
Axios raportoi se Irani dhe SHBA-ja janë afër një marrëveshjeje paraprake për të përfunduar konfliktin dhe për të vendosur parametrat e negociatave më të gjera bërthamore.
Sipas raportit, Washingtoni pritet të marrë përgjigje nga Teherani brenda 48 orëve për disa çështje kyçe.
Edhe pse nuk është arritur marrëveshje përfundimtare, zyrtarët amerikanë thuhet se e konsiderojnë këtë si afërsinë më të madhe mes dy palëve që nga fillimi i konfliktit.
Propozimi parashikon shpalljen e përfundimit të luftës dhe një periudhë negociatash 30-ditore për një marrëveshje më të detajuar.
Bisedimet pasuese do të fokusohen në rihapjen e tranzitit në Ngushticën e Hormuzit, kufizimin e programit bërthamor të Iranit dhe heqjen e sanksioneve amerikane.
Islamabadi dhe Gjeneva, raportoi Axios, po konsiderohen si vende të mundshme për negociatat.
Sipas draftit, Irani do të pranojë një moratorium mbi pasurimin e uraniumit, ndërsa SHBA-ja do të lehtësonte gradualisht sanksionet dhe do të lironte miliarda dollarë fonde iraniane të ngrira.
Të dyja palët do të lehtësonin gjithashtu kufizimet e lidhura me Ngushticën e Hormuzit, përfshirë kufizimet iraniane mbi transportin detar dhe bllokadën detare amerikane.
Kohëzgjatja e moratoriumit për pasurimin mbetet ende e pazgjidhur. Irani fillimisht propozoi pesë vjet, ndërsa SHBA-ja kërkoi 20 vjet.