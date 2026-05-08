Trendi i videove me dron të favelave në Rio de Janeiro tërheq turistët

Abdulbesar Ademi
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një trend në rritje i videove me dron në favelat Rocinha të qytetit brazilian Rio de Janeiro po tërheq turistë brazilianë dhe të huaj, raporton Anadolu.
Vizitorët presin në radhë me orë dhe paguajnë rreth 150 real brazilianë për të hyrë në tarraca dhe për të regjistruar video me pamje nga lart të lagjes.
Trendi është bërë viral në rrjetet sociale, me imazhe të turistëve që pozojnë mbi komunitetin e dendur urban, duke shkaktuar kritika për atë që perceptohet si romantizim i varfërisë.
Opinionet mbeten të ndara, disa banorë e mirëpresin të ardhurën shtesë që sjell turizmi, ndërsa disa të tjerë shprehin shqetësime për mënyrën se si paraqitet jeta në favela.