Trenat e natës Paris-Toulouse u vonuan deri në 6 orë pas një pengese në shina

Şeyma Erkul Dayanç
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Shërbimet hekurudhore të natës Intercites mes qyteteve Paris dhe Toulouse u vonuan deri në gati gjashtë orë, pasi u raportua një pengesë në shina pranë qytetit Gourdon, në departamentin jugor Lot, transmeton Anadolu.
Transmetuesi francez BFM TV raportoi se operatori hekurudhor francez SNCF njoftoi se treni në linjën Toulouse-Paris pritej të mbërrinte në kryeqytetin francez me gati gjashtë orë vonesë ndërsa treni në linjën Paris-Toulouse u përball me një vonesë prej më shumë se katër orësh për shkak të incidentit.
Disa pasagjerë u transferuan në qytetin e afërt Cahors, përpara se të vazhdonin udhëtimin drejt Parisit me trenin me shpejtësi të lartë TGV.
SNCF-ja tha se ndërprerja u shkaktua nga një "pengesë në shina", por nuk ka konfirmuar ende natyrën e kësaj pengese.