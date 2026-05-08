Tre ushtarë izraelitë të plagosur në sulme me dronë pranë kufirit me Libanin

Rania R.a. Abushamala
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Tre ushtarë izraelitë janë plagosur sot pasi dronë të Hezbollahut kanë goditur zona në veri të Izraelit dhe në jug të Libanit, njoftoi ushtria izraelite, transmeton Anadolu.
Ushtria tha se Hezbollahu lëshoi një dron shpërthyes në veri të Izraelit pranë kufirit me Libanin, duke plagosur rëndë një ushtar dhe duke lënduar mesatarisht një tjetër.
Më herët sot, dronë të Hezbollahut shpërthyen gjithashtu pranë trupave izraelite që vepronin në jug të Libanit, duke plagosur mesatarisht edhe një ushtar tjetër, shtoi ushtria.
Deri më tani nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga Hezbollahu lidhur me raportimin izraelit.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin masiv të shtëpive në dhjetëra fshatra, ngjashëm me shkatërrimet në Gaza.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.727 persona, kanë plagosur 8.438 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion banorë, rreth një e pesta e popullsisë, sipas të dhënave më të fundit zyrtare.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, përfshirë territore që i mban prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë konfliktit të viteve 2023-2024. Forcat izraelite kanë avancuar gjithashtu rreth dhjetë kilometra përtej kufirit jugor gjatë konfliktit të fundit.