Tre të vrarë në Afganistan, dyshohet për sulm me raketa nga Pakistani

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Të paktën 3 persona u vranë dhe 45 të tjerë u plagosën në një sulm me raketa në Afganistan, për të cilin dyshohet se është kryer nga Pakistani, raportoi sot një transmetues lokal, transmeton Anadolu.
Kreu i Informacionit në provincën Kunar, Najibullah Hanif tha për "Tolo News" me seli në Kabul se viktimat përfshinin gra dhe fëmijë. Nuk pati reagim të menjëhershëm nga Islamabadi ndaj pretendimeve të bëra nga zyrtarët afganë.
Sulmet u raportuan në qytetin Asadabad, qendër e provincës Kunar, e cila kufizohet me provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa të Pakistanit. Pakistani dhe Afganistani panë disa nga përleshjet më të rënda kufitare në mars, të cilat lanë qindra civilë, ushtarë dhe militantë të vrarë në dy anët e kufirit.
Përleshjet u ndalën pasi Kabuli dhe Islamabadi arritën armëpushim në prag të Fitër Bajramit, një nga festat kryesore muslimane, më 18 mars, pas kërkesave nga Turqia, Arabia Saudite dhe Katari.
Më vonë, zyrtarë nga Pakistani dhe Afganistani zhvilluan bisedime njëjavore, të ndërmjetësuara nga Pekini, në qytetin veriperëndimor të Urumqit në Kinë. Sipas Pekinit, Afganistani dhe Pakistani ranë dakord të “diskutojnë një plan gjithëpërfshirës për të zgjidhur çështjet” që ndikojnë në lidhjet.