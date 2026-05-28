Tre të plagosur në një sulm me thikë në stacionin e trenit në Winterthur të Zvicrës

Beyza Binnur Dönmez
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Tre persona u plagosën në një sulm me thikë sot në mëngjes në stacionin e trenit në qytetin zviceran Winterthur, në verilindje të Zyrihut, sipas policisë kantonale të Zyrihut, transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi pak pas orës 8:30 të mëngjesit sipas orës lokale (06:30 GMT), kur një person i armatosur me një armë të mprehtë sulmoi disa persona në stacion, tha policia në një deklaratë.
Autoritetet thanë se i dyshuari u arrestua në vendngjarje. Ai u identifikua si një shtetas zviceran 31-vjeçar.
Të tre të plagosurit, të gjithë shtetas zviceranë të moshës 28, 43 dhe 52 vjeç, u dërguan në spital për trajtim.
Policia tha se motivi i sulmit mbetet nën hetim.
Winterthur ndodhet në verilindje të Zyrihut dhe është një nga qendrat më të mëdha hekurudhore të Zvicrës.