Tre persona të tjerë arrestohen ndërsa trazirat po qetësohen në Irlandën e Veriut

İlayda Çakırtekin
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Tre persona të tjerë u arrestuan të enjten mbrëma mes trazirave në Irlandën e Veriut pas një sulmi të rëndë me thikë në Belfast, transmeton Anadolu.
Policia i tha gazetës "Belfast Telegraph" se, megjithëse u kryen tre arrestime shtesë, niveli i trazirave është ulur ditët e fundit, pa "incidente të rëndësishme të çrregullimit publik".
Arrestimet e fundit e çuan në 19 numrin total të të arrestuarve, ndërsa disa persona janë akuzuar dhe janë paraqitur para gjykatave.
Më shumë se 100 persona morën pjesë në një protestë në Whiteabbey, ndërsa një grup më i vogël u mblodh në lindje të Belfastit.
Në veri të Belfastit, policia u dislokua menjëherë pasi një shtëpi u sulmua në atë që autoritetet besojnë se ishte një zjarrvënie e qëllimshme.
"Nuk mund të ketë absolutisht asnjë justifikim për abuzimin, racizmin ose frikësimin e drejtuar ndaj ndonjë anëtari të stafit, qoftë gjatë kryerjes së detyrave të tyre, gjatë udhëtimit për në punë apo gjatë kthimit në shtëpi", tha kryeministrja e parë e Irlandës së Veriut, Michelle O'Neill, gjatë një vizite në Spitalin Mater për të treguar mbështetje për punonjësit e kujdesit shëndetësor.
Vizita pasoi kërcënimet, frikësimin dhe sulmet raciste ndaj stafit të nxitura nga trazirat.
Komunitetet e pakicave etnike gjithashtu kanë kontaktuar ambasadat dhe konsullatat e tyre për shkak të frikës nga dhuna e mëtejshme me motive racore.
Trazirat pasuan një sulm të rëndë me thikë në Belfast.
Të mërkurën, një burrë 30-vjeçar me origjinë nga Sudani doli para gjykatës i akuzuar për tentativë vrasjeje lidhur me sulmin, i cili i shkaktoi 44-vjeçarit Stephen Ogilvie lëndime të rënda, përfshirë humbjen e syrit të majtë.