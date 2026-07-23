Tre palestinezë të vrarë dhe disa të plagosur nga sulmet izraelite në të gjithë Gazën

Tarek Chouiref
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Tre palestinezë u vranë dhe disa u plagosën në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës të mërkurën, ndërsa një i katërti vdiq nga plagët e marra në një sulm të mëparshëm izraelit, thanë burimet mjekësore, transmeton Anadolu.
Një palestinez 28-vjeçar i identifikuar si Saeb Abu Mualla u vra dhe disa të tjerë u plagosën pasi një dron izraelit goditi një tendë që strehonte familjet e zhvendosura pranë zonës së kodrës Nuwairi në perëndim të kampit të refugjatëve Nuseirat në Gaza qendrore, sipas Spitalit Al-Awda.
Më herët gjatë ditës, 59-vjeçari Mufid Abdul Hamid Abu Al-Anin u vra dhe disa të tjerë u plagosën pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave që strehonin palestinezët e zhvendosur në zonën Bir 19 të Al-Mawasi në perëndim të Khan Younis, thanë burimet mjekësore dhe lokale.
Një tjetër palestinez u plagos në masë të moderuar pasi një dron izraelit hodhi një eksploziv mbi një grup civilësh në lindje të Deir al-Balah, ndërsa një predhë e veçantë tanku izraelit plagosi një burrë tjetër pranë xhamisë Muawiya në zonën Al-Mawasi të Rafah, sipas burimeve lokale.
Në Gazën veriore, Mohammed Abu Ashkiyan iu nënshtrua plagëve kritike pasi u shënjestrua në një sulm izraelit me dron në lagjen Al-Faluja në perëndim të kampit të refugjatëve Jabalia, shtuan burimet.
Më vete, Spitali Al-Shifa njoftoi vdekjen e 34-vjeçarit Abdullah Ahmed Hassan, i cili po merrte trajtim për plagët e marra në një sulm të mëparshëm izraelit.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme në Gaza, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, duke vrarë 1180 palestinezë dhe duke plagosur 3810 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Lufta gjenocidale izraelite që nga tetori 2023 e ka lënë Rripin e Gazës në gërmadha mes kushteve katastrofike humanitare për 2,4 milionë banorët e territorit.