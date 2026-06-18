Tre palestinezë të tjerë të vrarë në sulmin izraelit në Gaza pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Tre palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit me dron në Rripin e Gazës sot, duke shënuar një tjetër shkelje të armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, tha një burim mjekësor.
Trupat e tre palestinezëve dhe disa të plagosur mbërritën në spitalin fushor "Al-Saraya" pasi një automjet civil u godit në kryqëzimin Abu Khadra në qendër të qytetit të Gazës, tha burimi për Anadolu.
Sipas dëshmitarëve, një dron izraelit lëshoi një raketë ndaj automjetit teksa ai po kalonte nëpër kryqëzim. Sulmi bëri që automjeti të përfshihej nga flakët, shtuan ata. Sulmi ndodhi në një nga zonat më të frekuentuara dhe më të dendura të qytetit të Gazës, me lëvizje të madhe të banorëve gjatë gjithë ditës.
Që kur armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë 1.007 palestinezë dhe kanë plagosur 3.165 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Qindra mijëra palestinezë po jetojnë në çadra dhe strehimore të përkohshme në gjithë Rripin e Gazës pasi lufta e Izraelit ka shkatërruar ose dëmtuar rëndë shtëpitë e tyre, duke shkaktuar zhvendosje të përsëritura dhe duke i detyruar të jetojnë në kampe që nuk kanë kushte bazë jetese dhe shërbime thelbësore.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, janë vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe janë plagosur mbi 173 mijë të tjerë, përveç shkatërrimeve të mëdha që kanë prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.