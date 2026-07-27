Tre gra të plagosura në një sulm me thikë në Paris, njëra në gjendje kritike

Şeyma Erkul Dayanç
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Tre gra u plagosën në një sulm me thikë në Paris, përfshirë një grua e cila u plagos rëndë, sipas gazetës "Le Parisien", transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi sot në mëngjes pranë Porte de Clichy, në veriperëndim të kryeqytetit francez.
Njëra prej grave të plagosura raportohet se është shtatzënë.
Policia arrestoi në vendngjarje një të dyshuar 31-vjeçar menjëherë pas sulmit.
Dyshohet se i dyshuari vuan nga çrregullime psikiatrike.
Autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar rrethanat dhe motivin e sulmit.