Transmetuesi gjerman DW thotë se do të mbyllë gjysmën e llogarive të tij në X

Ayhan Şimşek
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Transmetuesi ndërkombëtar gjerman, Deutsche Welle, tha të martën se do të mbyllë rreth gjysmën e llogarive të tij në platformën amerikane të mediave sociale X, duke përmendur shkurtime buxhetore dhe shqetësime për një atmosferë të dëmshme në platformë, transmeton Anadolu.
"Vendimi lidhet me kërkesat e kursimit dhe përshtatjet më të gjera në ofertat digjitale të DW", tha transmetuesi i financuar nga shteti në një deklaratë, duke shtuar se do t'i drejtojë ndjekësit e tij drejt platformave alternative digjitale dhe sociale.
Menaxhmenti i DW tha se transmetuesi duhet të shkurtojë një total prej 21 milionë eurosh nga buxheti i këtij viti për shkak të reduktimeve të fondeve dhe rritjes së pagave sipas marrëveshjes aktuale kolektive të negociatave, që do të thotë se nuk mund të vazhdojë të drejtojë të gjitha llogaritë ekzistuese.
"Krahas faktorëve financiarë, konsideratat editoriale ndikuan gjithashtu në vendim. Ndër të tjera, përballimi i dezinformimit dhe gjuhës së urrejtjes, prania në rritje e përmbajtjes ekstremiste dhe opsionet e kufizuara të moderimit e kanë bërë punën editoriale në X më sfiduese", tha transmetuesi.
DW tha se gradualisht do të mbyllë një numër llogarish dhe do të ndalojë së ofruari mbështetje editoriale për to, duke përfshirë @dwnews, @dw_europe, @dw_conflictzone dhe disa profile specifike për gjuhë dhe programe.
Lëvizja e DW vjen pas hapave të ngjashëm nga media të tjera gjermane. Në mars, Suddeutsche Zeitung, një nga të përditshmet më të njohura të vendit, përfundoi aktivitetin e saj në X, pavarësisht se kishte rreth 1,7 milion ndjekës. Gazeta tha se platforma nuk lejonte më "dialog publik konstruktiv" dhe i drejtonte lexuesit drejt kanaleve alternative.
Që kur miliarderi Elon Musk mori përsipër platformën në vitin 2022, X është përballur me kritika të vazhdueshme në Gjermani dhe Evropë për shqetësimet në lidhje me moderimin e dobët të përmbajtjes, duke përfshirë propagandën e ekstremit të djathtë, gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimin.
Komisioni Evropian ka nisur gjithashtu disa hetime zyrtare ndaj X dhe ka vendosur dënime për shkelje të Aktit të Shërbimeve Digjitale.
Në SHBA dhe vende të tjera, shumë përdorues - duke u ankuar për gjuhën e urrejtjes, dezinformimin dhe racizmin - e kanë braktisur X për platforma alternative si Bluesky.