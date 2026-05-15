Transformimi digjital i medias u diskutua në sesionin "Kodi i Trashëgimisë" në KazanForum

Hümeyra Ayaz
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Një sesion i titulluar ""Heritage Code: The Digital Evolution of Meanings", që trajton çështjet aktuale në fushën e medias, u mbajt në Kazan, kryeqytetin e Tatarstanit, si pjesë e "Rusia-Bota Islame: KazanForum 2026".
Eventi, i mbajtur brenda KazanForum, ku Anadolu Agency (AA) është partneri global i komunikimit, u organizua në bashkëpunim me Agjencinë e Shtypit dhe Komunikimit Masiv Tatmedia dhe Grupin e Vizionit Strategjik Rusi-Bota Islame.
Sesioni, i cili mblodhi së bashku drejtues të medias nga Rusia dhe vendet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OIC), diskutoi mundësitë për bashkëpunim ndërkombëtar, prodhimin e përmbajtjes me kërkesë të lartë dhe formatet e reja të medias.
Sesioni shqyrtoi gjendjen aktuale të bashkëpunimit midis Rusisë dhe vendeve të botës islame, duke theksuar se kjo marrëdhënie shërben si një "urë mediatike".
Pjesëmarrësit theksuan se ky bashkëpunim i gjatë ka arritur një dimension më të veçantë dhe strategjik sot, duke theksuar rëndësinë e forcimit të dialogut dhe mundësive të prodhimit të përbashkët.
Programi gjithashtu përfshiu ndikimin e inteligjencës artificiale në media si një pikë kryesore të rendit të ditës.
Gjatë vlerësimit se si inteligjenca artificiale do të formësojë prodhimin e përmbajtjes mediatike dhe transformimin e sektorit, u diskutuan gjithashtu rreziqet e mundshme dhe çështjet etike që kjo teknologji mund të krijojë, si dhe masat që duhen marrë kundër tyre.
Folësit përfshinin profesionistë të medias nga Turqia, Tatarstani, Katari, Omani, Tunizia, Egjipti, Algjeria, Malajzia, Kazakistani, Kirgistani, Uzbekistani, Indonezia, Arabia Saudite dhe Rusia.
- Transformimi digjital i medias u diskutua në KazanForum
Marat Gatin, Këshilltar i Presidentit të Republikës së Tatarstanit, deklaroi në fjalimin e tij: "Takimi i sotëm i kushtohet përdorimit të teknologjive të reja. Në të njëjtën kohë, çështja se si mund t'i përdorim zhvillimet moderne teknologjike në dobi të ruajtjes së trashëgimisë sonë kulturore dhe shpirtërore është gjithashtu në agjendë."
Duke vënë në dukje pjesëmarrjen e gjerë nga vende të ndryshme, Gatin tha: "Jemi të kënaqur që më shumë se 50 përfaqësues të medias nga 21 vende iu përgjigjën thirrjes sonë për të marrë pjesë në dialog."
Duke theksuar rolin e rëndësishëm të inteligjencës artificiale në transformimin e sektorit të medias, Gatin deklaroi se ata presin propozime konkrete bashkëpunimi në këtë fushë.
- Inteligjenca artificiale zë vend qendror në transformimin digjital të medias
Gjatë sesionit, Drejtori i Lajmeve dhe Marketingut Global të AA-së, Erman Yuksel, bëri vlerësime në lidhje me transformimin e bazuar në IA në teknologjitë mediatike.
Duke deklaruar se Anadolu Agency ka themeluar një kompani të re teknologjike dhe ka filluar procesin e integrimit të IA-së, Yuksel tha, "Ky hap synon të rrisë si shpejtësinë ashtu edhe efikasitetin e proceseve tona të prodhimit".