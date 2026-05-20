Tragjedia e zhytjes në shpellë në Maldive përfundon me nxjerrjen e trupave të 5 italianëve

Faisal Mahmud
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Janë nxjerrë trupat e dy turistëve italianë të mbetur, të cilët u zhdukën gjatë një ekspedite zhytjeje në Maldive, duke i dhënë fund një operacioni kompleks shumëditor nën ujë, të udhëhequr nga autoritetet maldiviane me mbështetjen e ekspertëve ndërkombëtarë të zhytjes teknike, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit shtetëror të Maldiveve, PSM News, gjetjet e fundit kanë ndodhur sot pas përpjekjeve të koordinuara që përfshinë Rojën Bregdetare të Forcave Kombëtare të Mbrojtjes të Maldiveve (MNDF), Shërbimin Policor të Maldiveve dhe një ekip të specializuar zhytësish teknikë finlandezë, të angazhuar me ndihmën e qeverisë italiane.
Zyrtarët qeveritarë thanë se të pesë viktimat u gjetën brenda një sistemi shpellash nënujore ku grupi kishte qenë duke u zhytur. Operacionet për gjetjen e të zhdukurve janë kryer në faza për shkak të kushteve të vështira nënujore, me ndërkohë që trupat e tjerë u nxorën të hënën dhe të martën.
Zëdhënësi kryesor i qeverisë, Mohamed Hussain Shareef tha për PSM News se procedurat formale të identifikimit për trupat e nxjerrë janë aktualisht në zhvillim. Autoritetet po ashtu po koordinohen me qeverinë italiane dhe zyrtarët e ambasadës për të lehtësuar kthimin e viktimave në Itali.
Shareef shprehu ngushëllime për familjet e viktimave dhe falënderoi gjithë personelin dhe vullnetarët e përfshirë në mision. Ai vlerësoi mbështetjen e ofruar nga dy kompani lokale që ndihmuan operacionin, së bashku me ekipet e MNDF-së dhe policisë që morën pjesë në përpjekjet e gjera të kërkimit dhe rikuperimit.
Ngjarja filloi më 14 maj pasi Qendra e Koordinimit të Shpëtimit Detar mori një raport se pesë zhytës italianë nuk ishin kthyer nga një zhytje. Grupi përbëhej nga një instruktor italian zhytjeje dhe katër turistë zhytës që po eksploronin një vend zhytjeje në shpella në Maldive.
Autoritetet nisën menjëherë operacionet e kërkimit nga deti dhe ajri pasi grupi nuk doli në sipërfaqe në kohën e pritur. Trupi i parë i rikuperuar më vonë u identifikua si instruktori i zhytjes. Misioni i rikuperimit tërhoqi vëmendje ndërkombëtare për shkak të vështirësisë teknike të operacioneve të shpëtimit në zhytje në shpella.
Tre zhytës teknikë finlandezë të sjellë për të ndihmuar operacionin raportohet se kanë përvojë të gjerë në misione rikuperimi nën ujë në disa vende.