Trafiku në Hormuz vazhdon pavarësisht sulmit ndaj anijes së kontejnerëve

Mücahithan Avcıoğlu
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Trafiku i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit vazhdoi sot në të dy drejtimet, pavarësisht një sulmi ndaj një anijeje të kontejnerëve që bëri që disa pronarë të anijeve të rishikonin planet e tranzitit përmes rrugës kryesore të energjisë, transmeton Anadolu.
Sulmi në Ever Lovely të enjten, incidenti i parë i tillë që nga nënshkrimi i një marrëveshjeje të përkohshme paqeje SHBA-Iran, bëri që disa pronarë dhe kapitenë të ndalonin ose rishikonin planet e daljes nga Gjiri. Të paktën një kompani me bazë në Azi thuhet se i tha stafit se anijet në Gjirin Persik duhet të qëndrojnë në vend ndërsa drejtuesit rivlerësojnë opsionet e tranzitit.
Megjithatë, të dhënat e gjurmimit të anijeve treguan se incidenti nuk e kishte ndalur një rikuperim gradual të trafikut përmes ngushticës. Dy cisterna të ngarkuara plotësisht u panë duke u nisur sot nga Gjiri ndërsa katër transportues të mëdhenj ose VLCC, ishin në mesin e anijeve që lundronin në hyrje përgjatë bregut të Omanit. Rruga jugore menaxhohet nga Omani dhe koordinohet nga SHBA-ja.
Trafiku i jashtëm përgjatë rrugës së Omanit përfshinte një cisternë Aframax me destinacion Indinë dhe një cisternë të vogël të sanksionuar nga SHBA-ja. Një VLCC e ngarkuar që transportonte naftë të papërpunuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe hyri gjithashtu në ngushticë, së bashku me një cisternë produktesh të ngarkuar nga i njëjti eksportues.
Disa anije përdorën rrugën veriore afër Iranit, e cila njihet nga Organizata Ndërkombëtare Detare. Këto përfshinin një cisternë produktesh me flamur të Koresë së Jugut, një cisternë tjetër produktesh me destinacion Indonezinë dhe një transportues me shumicë.
Menaxhimi i Hormuzit mbetet një pikë fërkimi midis Washingtonit dhe Teheranit. SHBA-ja ka thënë se Irani duhet ta mbajë ngushticën pa pagesë dhe të parandalojë tarifat për anijet nëse dëshiron një marrëveshje të përhershme paqeje. Të dhënat nga era treguan se 62 anije kaluan tranzit në Ngushticën e Hormuzit më 24 qershor, duke përfshirë 21 anije hyrëse dhe 41 anije dalëse.
Trafiku i jashtëm ishte i përqendruar në korridorin jugor, me 26 nga 41 anijet dalëse që përdornin atë rrugë, ndërsa korridori verior mbeti korsia dominuese e afërt me Iranin për trafikun në hyrje. Të dhënat treguan dy VLCC 333 metra që pastronin korridorin jugor brenda një minute nga njëra-tjetra ndërsa një VLCC me flamur të Koresë së Jugut që mbahej në Gji që nga shkurti u largua, duke treguar se trafiku i mbyllur i Gjirit po fillon të pastrohet.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio gjatë një vizite në vendet arabe të Gjirit, paralajmëroi se çdo sistem tarifimi mund të inkurajojë qeveritë e tjera të vendosin tarifa në pikat detare, duke krijuar "kaos".
Washingtoni po i bën presion Omanit të mos krijojë mekanizëm të përbashkët tarifor me Iranin.