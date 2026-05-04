Trafiku i anijeve në Hormuz mbetet i kufizuar, vetëm 9 anije kaluan në këtë zonë në 24 orët e fundit

Mücahithan Avcıoğlu
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Transporti tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit mbeti i kufizuar ndjeshëm të hënën, me vetëm nëntë anije që u panë duke lëvizur në të dyja drejtimet gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve të përpiluara nga Anadolu.
Që nga ora 09:00 GMT të hënën, trafiku lindje-perëndim në 24 orët e fundit përfshinte anijet Ocean Energy, Blue Navigator, Milan, Ganj, Hakim Khamir dhe Nooh Gas.
Të dhënat treguan anijen Ocean Energy në tranzit me destinacion Bandar Abbas, Iran. Anija ishte e listuar si e ngarkuar dhe duke transportuar produkte të ndotura të naftës.
Blue Navigator u pa gjithashtu në tranzit, duke u drejtuar për në Sultan Qaboos, Oman, ndërsa Milan dhe Ganj po lëviznin drejt Khasab dhe Al Suwaeq, përkatësisht, gjithashtu të dyja në shtetin e Gjirit.
Hakim Khamir, e listuar si e ngarkuar dhe duke transportuar produkte të pastra të naftës, u pa në tranzit drejt New Mangalore, Indi.
Nooh Gas, një cisternë LPG, u pa duke lëvizur drejt Khasab, Oman.
Në drejtimin e kundërt, trafiku nga perëndimi në lindje përfshinte anijet Muara, Pilatus Marine dhe G Jades.
Muara, një anije kontejnerësh, ishte në tranzit drejt Jebel Ali në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa Pilatus Marine, një anije cisternë kimike/produktesh nafte, po shkonte drejt Zonës së Lirë Hamriyah të Emirateve të Bashkuara Arabe.
G Jades u pa gjithashtu në tranzit, sipas të dhënave.
Të dhënat treguan se shumica e anijeve ishin ose në lëvizje ose në tranzit, duke treguar gjithashtu se disa anije ishin të ankoruara ose të ankoruara, duke nënvizuar mbingarkesën dhe kujdesin e vazhdueshëm rreth rrugës ujore.