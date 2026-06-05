Tigri Amur më i vjetër i Japonisë ngordhi në moshën 20-vjeçare në kopshtin zoologjik të Fukuoka-s

Faisal Mahmud
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Tigri Amur më i vjetër i Japonisë "Kai" ka ngordhur në moshën 20-vjeçare në kopshtin zoologjik të Fukuokës, transmeton Anadolu.
Tigri mashkull u gjet i palëvizshëm në një ambient të jashtëm të enjten në mëngjes dhe besohet se ka ngordhur nga pleqëria, sipas "Kyodo News".
"Kai", një tigër Amur i rrezikuar, lindi në maj 2006 në një kopsht zoologjik në prefekturën Shizuoka përpara se të transferohej në kopshtin zoologjik të Fukuokës vitin tjetër. Ai kaloi gati 19 vjet në objekt dhe u bë një nga macet e mëdha më të njohura të vendit.
Zyrtarët e kopshtit zoologjik thanë se shëndeti i "Kai"-t ishte përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit. Oreksi dhe gjendja e tij fizike filluan të bien rreth shkurtit, duke bërë që kopshti zoologjik ta largonte atë nga ekspozita publike në mars dhe ta vendoste në një zonë kujdesi jashtë ekspozitës për pushim dhe monitorim.
Megjithëse, oreksi i tij u përmirësua më vonë dhe ai u kthye në një ambient të jashtëm në fund të majit, gjendja e tij mbeti e brishtë.
Tigri Amur, i njohur gjithashtu si tigri siberian, klasifikohet si i rrezikuar nga Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), i cili mban Listën e Kuqe të Llojeve të Kërcënuara.
Vdekja e "Kai"-t shënon fundin e një jete jashtëzakonisht të gjatë për një specie që rrallë arrin një moshë kaq të avancuar në robëri.
Me vdekjen e "Kai"-t, Miruru, një tigër femër Amur 18-vjeçare në kopshtin zoologjik Tokuyama në prefekturën Yamaguchi, besohet të jetë tigri Amur më i vjetër i mbijetuar në Japoni, sipas kopshtit zoologjik.