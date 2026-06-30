Tifozët marokenë të bindur se Maroku mund të arrijë në finalen e Kupës së Botës pasi mposhti Holandën

Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Tifozët marokenë të futbollit shprehën sot besimin se kombëtarja e tyre mund të arrijë në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026, pasi mposhti Holandën dhe siguroi kualifikimin në fazën e 1/16-ës së finales.
Duke folur për Anadolu gjatë festimeve në rrugët e kryeqytetit, Rabat, mbështetësit vlerësuan paraqitjen dhe qëndrueshmërinë e “Luanëve të Atlasit” në fitoren ndaj skuadrës holandeze.
Maroku e mposhti Holandën me rezultatin 3-2 pas penaltive, pasi ndeshja në kohën e rregullt dhe vazhdime përfundoi 1-1 në Monterrey të Meksikës, në kuadër të fazës së 1/32-ës së finales.
- Përballje e vështirë
Mohammed Al-Haji e përshkroi ndeshjen si jashtëzakonisht të vështirë, duke thënë se tifozët nuk prisnin që ajo të shkonte në penalti, veçanërisht pasi Holanda kishte zgjedhur një qasje më mbrojtëse.
Ai tha se pret që Maroku të arrijë të paktën në gjysmëfinale. Edhe tifozi Rachid Al-Mubarki e cilësoi ndeshjen si shumë të vështirë, duke shtuar se ajo i ngjante një finaleje për shkak të forcës së skuadrës holandeze.
Al-Mubarki lavdëroi paraqitjen teknike të Marokut dhe tha se ekipi ka potencialin për të arritur deri në finalen e Kupës së Botës.
Maroku hyri në turne me pritshmëri të mëdha pas suksesit historik në Kupën e Botës FIFA 2022 në Katar, ku u bë vendi i parë arab dhe afrikan që arriti në gjysmëfinale, duke përfunduar në vendin e katërt.
- Rruga drejt finales
Tifozët që qëndruan zgjuar gjatë natës për të ndjekur ndeshjen thanë se besojnë se Maroku mund të shkojë deri në fund të turneut. Abdullah Fikri tha se kombëtarja është e aftë të arrijë në finale, duke theksuar se fitorja ndaj Holandës në një ndeshje kaq të vështirë ka forcuar shanset e Marokut.
Një tjetër tifoz, Radwan Omar tha se Maroku mund të arrijë finalen pavarësisht sfidave nga skuadra si Franca. Ai shtoi se ndeshja e ardhshme kundër Kanadasë duhet të jetë më e menaxhueshme dhe u bëri thirrje lojtarëve të shfrytëzojnë më mirë rastet për shënim.
Edhe tifozi i ri Saad Karim shprehu bindjen se Maroku mund ta fitojë Kupën e Botës.
Holanda kishte kaluar në epërsi me golin e Cody Gakpo-s në minutën e 72-të, por Issa Diop barazoi me kokë në minutat shtesë, duke e çuar ndeshjen në vazhdime dhe më pas në penalti.
Maroku do të përballet me Kanadanë në fazën e 1/16-ës së finales të shtunën. Më 17 qershor 2026, FIFA njoftoi se Maroku ishte ngjitur në vendin e gjashtë të renditjes botërore, pozicioni më i lartë në historinë e futbollit maroken.