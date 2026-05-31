Tifozët e PSG-së përplasen me policinë në Paris gjatë festimeve të fitores në Ligën e Kampionëve të UEFA-s

Abdulbesar Ademi
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Mbështetësit e klubit Paris Saint-Germain (PSG) janë përplasur me policinë gjatë festimeve të djeshme në Paris, pas fitores së ekipit në Ligën e Kampionëve të UEFA-s, raporton Anadolu.
Ndërsa mijëra njerëz u mblodhën për të festuar triumfin, grupe tifozësh u përfshinë në trazira, duke shkaktuar dëmtime të pronës, zjarre dhe përplasje me forcat e rendit.
Policia ndërhyri për të shpërndarë turmat, duke rezultuar në arrestime dhe plagosje të efektivëve të policisë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Francës, Laurent Nunez, tha se 426 persona ishin arrestuar në të gjithë Francën deri në orët e para të sotme, përfshirë 238 në Paris. Ai tha se shtatë oficerë policie u plagosën, njëri prej tyre rëndë në qytetin e Agen.
Incidente u raportuan në afër 15 qytete në të gjithë vendin, duke përfshirë Rennes, Clermont-Ferrand, Grenoble dhe Toulouse, sipas autoriteteve. Shqetësimet përfshinin dëme në biznese, automjete dhe pronë publike.
PSG fitoi titullin e Ligës së Kampionëve pasi mposhti Arsenalin me rezultatin 4-3 në penallti, pas barazimit 1-1 edhe pas kohës shtesë në stadiumin Puskas Arena të Budapestit.