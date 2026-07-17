Tetë të vdekur dhe 34 të zhdukur pas shembjes së një mali në jugperëndim të Kinës

Saadet Gökce
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Të paktën tetë persona humbën jetën dhe 34 të tjerë mbetën të zhdukur pasi reshjet e dendura shkaktuan shembjen e një mali në jugperëndim të Kinës, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Shembja ndodhi përgjatë lumit Wujiang në Bashkinë Chongqing, raportoi Agjencia e Lajmeve Xinhua.
Dhjetë persona janë shpëtuar ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë.
Ministria e Menaxhimit të Emergjencave e Kinës aktivizoi më herët një reagim kombëtar emergjent të nivelit II, pasi shembja shkaktoi shembjen e disa banesave.
Rreth 400 punonjës shpëtimi dhe pajisje të rënda u angazhuan nga disa institucione.
Ministria e Financave dhe Ministria e Menaxhimit të Emergjencave ndanë gjithashtu 50 milionë juanë (7,36 milionë dollarë) nga fondet qendrore për ndihmën ndaj fatkeqësive.
Presidenti Xi Jinping bëri thirrje për operacione shkencore kërkim-shpëtimi, duke theksuar nevojën për parandalimin e fatkeqësive dytësore, sigurimin e trajtimit të duhur mjekësor për të plagosurit dhe menaxhimin efektiv të pasojave.
"Duhet të bëhen gjithashtu përpjekje për të përcaktuar shkakun e fatkeqësisë, për të nxjerrë mësime prej saj dhe për të kryer një kontroll të plotë për identifikimin dhe eliminimin e rreziqeve nga fatkeqësitë gjeologjike", tha Xi.