Tensionet politike rriten për shkak të radhëve të gjata në kontrollin kufitar në Aeroportin e Brukselit

Melike Pala
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Radhët e gjata të vazhdueshme në kontrollin kufitar në Aeroportin e Brukselit kanë eskaluar në një mosmarrëveshje politike mes autoriteteve federale dhe rajonale, ndërsa palët e përfshira fajësojnë mungesën e stafit, kufizimet infrastrukturore dhe planifikimin operativ për vonesat e vazhdueshme, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi VRT, ministri belg i Punëve të Brendshme, Bernard Quintin, tha se ngushtimet nuk vijnë vetëm nga mungesa e policëve kufitarë, duke argumentuar se edhe infrastruktura e aeroportit duhet të zgjerohet.
“Të thuash se radhët e gjata janë vetëm për shkak të mungesës së stafit është e pasaktë... ka vetëm 6 kabina, me hapësirë për maksimum 12 oficerë”, tha ai, duke shtuar se çdo oficer përpunon rreth 50 pasagjerë në orë.
Aeroporti i Brukselit, pjesërisht nën ndikimin e qeverisë flamande si aksioneri më i madh, është thirrur të zgjerojë kapacitetin.
Çështja pritet të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të Komitetit Konsultativ.
Drejtori i aeroportit, Arnaud Feist, më herët ka paralajmëruar se situata paraqet rreziqe si për sigurinë ashtu edhe për reputacionin.
Debati është intensifikuar mes zyrtarëve federalë dhe atyre lokalë, me kryeministrin flamand, Matthias Diependaele, që theksoi rëndësinë e aeroportit si qendër ekonomike, ndërsa ministri Quintin hodhi poshtë pretendimet se vetëm stafi është përgjegjës për ngarkesën.
Përfaqësuesit e sindikatave argumentojnë se problemi është shumëdimensional, duke përmendur shpërndarjen joefikase të policëve kufitarë dhe infrastrukturën e pamjaftueshme.
Ata gjithashtu theksuan se kontrollet e reja biometrike, përfshirë sistemet e gjurmëve të gishtave dhe njohjes së fytyrës, kanë rritur kompleksitetin e procesit dhe kanë ngadalësuar qarkullimin.
Sistemi i ri i BE-së për hyrje-dalje kërkon që udhëtarët nga jashtë bllokut të regjistrojnë të dhëna personale dhe biometrike në kontrollet kufitare, gjë që shpesh çon në radhë të gjata dhe vonesa fluturimesh.