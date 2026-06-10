Tensionet në Lindjen e Mesme, Kuvajti intercepton objektiva ajrore "armiqësore"

Tarek Chouiref
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Ushtria e Kuvajtit tha sot se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kapën objektiva ajrore "armiqësore" në mes të tensioneve rajonale në rritje, transmeton Anadolu.
Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera nga autoritetet kuvajtiane.
Në Bahreinin fqinj, Ministria e Brendshme njoftoi aktivizimin e sirenave paralajmëruese në të gjithë vendin.
Zhvillimet erdhën pasi Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) njoftoi nisjen e një sulmi me dron që synonte bazën "Ali Al Salem" në Kuvajt, në përgjigje të asaj që e përshkroi si agresion amerikan.
IRGC-ja tha se filloi një sulm duke synuar flotën e pestë të SHBA-së në Bahrein.
Deklaratat pasuan sulmet e SHBA-së sot në jug të Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) më vonë njoftoi përfundimin e atyre që i përshkroi si sulme "vetëmbrojtjeje" kundër Iranit.