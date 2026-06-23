Temperaturat rekord kërcënojnë Spanjën teksa kulmi i nxehtësisë përfshin Evropën

Alyssa Mcmurtry
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Meteorologët spanjollë paralajmëruan se e marta mund të bëhet dita më e nxehtë e qershorit e regjistruar, pasi nxehtësia intensive shtyn temperaturat mbi 40C në pjesën më të madhe të vendit, transmeton Anadolu.
Agjencia spanjolle e motit AEMET ka vendosur pothuajse të gjithë vendin nën këshilla për ngrohjen, me alarmet më të larta në pjesë të Andaluzisë, Vendit Bask dhe Cantabria, ku temperaturat mund të rriten në 44C.
Rreth 17 nga 50 kryeqytetet provinciale të Spanjës pritet të shohin temperaturat mbi 40C. Netët tropikale, kur temperaturat nuk bien nën 20C, pritet të jenë gjithashtu të përhapura, duke e bërë të vështirë ftohjen e ndërtesave.
“E marta mund të bëhet dita më e nxehtë e regjistruar ndonjëherë në qershor dhe është afër që të bëhet dita më e nxehtë e regjistruar në përgjithësi”, tha meteorologu i RTVE, Marc Santandreu.
Vala e të nxehtit filloi të dielën dhe tashmë ka thyer rekorde.
AEMET tha se temperaturat kanë mbetur mbi 30C gjatë natës në pjesë të Spanjës juglindore për tre ditë radhazi, një ngjarje e paprecedentë për qershorin në Gadishullin Iberik.
Palma de Mallorca regjistroi gjithashtu natën e saj më të nxehtë të qershorit në histori.
Vala e jashtëzakonshme e nxehtësisë po nxitet nga një kube nxehtësie që shtrihet në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore, e kombinuar me një masë ajri shumë të nxehtë dhe të thatë që lëviz në veri nga shkretëtira e Saharasë.
Sipas AEMET, një sistem me presion të lartë mbi Evropën kontinentale dhe një sistem me presion të ulët në perëndim të Gadishullit Iberik po e shtyjnë masën ajrore të Saharasë drejt veriut.
Ndryshimet klimatike bënë që nxehtësia ekstreme të paktën pesë herë më e mundshme, sipas Indeksit të Ndryshimit të Klimës.
E kombinuar me rrezet e diellit intensive të verës, modeli pritet të prodhojë temperatura jashtëzakonisht të larta dhe të qëndrueshme të paktën deri në mesjavë.
Disa vende të tjera evropiane, duke përfshirë Francën, Italinë, Zvicrën, Luksemburgun, Holandën dhe Britaninë e Madhe, kanë lëshuar gjithashtu paralajmërimet e tyre të nivelit më të lartë të nxehtësisë.