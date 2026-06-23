Temperaturat e larta në Itali, rikthehet pezullimi i punës dhe mbështetja me pagë

İlayda Çakırtekin
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Italia ka rivendosur rregullat e pezullimit të punës dhe masat e mbështetjes së pagave në përgjigje të një vale të nxehtë që po intensifikohet në të gjithë Evropën, raportoi sot agjencia e lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Dekreti i Infrastrukturës i miratuar nga Këshilli i Ministrave rivendos rregullat që ishin tashmë në fuqi në vitet e mëparshme, raportoi ANSA, duke cituar zyrën e kryeministrit. Dekreti lejon disa kompani të pezullojnë ose zvogëlojnë punën gjatë nxehtësisë ekstreme dhe u lejon punëtorëve të kenë akses në skemat e mbështetjes së pagave përmes përjashtimeve të përkohshme.
Të martën, 15 qytete janë vendosur nën një alarm të kuq për nxehtësi, me numrin që pritet të rritet në 16 të mërkurën, duke përfshirë qytete si Roma, Firence dhe Milano. Gjatë fundjavës në Parma, më shumë se një mijë njerëz vizituan dhomat e urgjencës, me një kulm prej 370 vizitash të shtunën, sipas "Sky Tg24".
Në Milano, u raportuan gjithashtu rënie të tensionit të rrjetit elektrik.
Bergamo dhe Torino kanë pësuar kohët e fundit ndërprerje të përkohshme të energjisë të shkaktuara nga rritja e kërkesës për energji elektrike për shkak të përdorimit të ajrit të kondicionuar dhe stresit që temperaturat e larta i shkaktojnë infrastrukturës.