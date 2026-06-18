Televizioni shtetëror i Iranit thotë se kalimi në Hormuz "ende kërkon koordinim" me Teheranin

Raşa Evrensel
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Televizioni shtetëror iranian tha të enjten se kalimi i anijeve nëpër Ngushticën e Hormuzit ende kërkon koordinim me Teheranin, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit “vazhdon të vendosë kushtin e koordinimit me forcat e tij detare për anijet që kërkojnë të kalojnë këtë rrugë ujore”.
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump nënshkruan të mërkurën një memorandum mirëkuptimi që synon t’i japë fund luftës mes Teheranit dhe Washingtonit që filloi në fund të shkurtit.
Sipas kushteve të marrëveshjes të publikuara nga agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA, Teherani “do të bëjë përpjekjet maksimale për të siguruar kalimin e sigurt të anijeve tregtare, pa pagesë për 60 ditë, midis Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit”.
“Transporti tregtar detar do të rifillojë menjëherë dhe, në varësi të heqjes së pengesave teknike dhe ushtarake dhe operacioneve të çminimit nga Irani, do të rikthehet plotësisht brenda 30 ditëve. Irani do të zhvillojë diskutime me Sulltanatin e Omanit për administrimin e ardhshëm dhe shërbimet detare të Ngushticës së Hormuzit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat sovrane të shteteve bregdetare, dhe do të konsultohet gjithashtu me shtetet e tjera bregdetare të Gjirit”, thuhet në dokument.
SHBA-ja, në këmbim, do të heqë bllokadën detare ndaj porteve iraniane.
Menjëherë pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën më 28 shkurt, Irani mbylli Hormuzin, ndërsa më 13 prill forcat amerikane vendosën bllokadë ndaj porteve iraniane, duke e bërë pothuajse të pamundur kalimin e anijeve tregtare në këtë rrugë ujore kritike.