Telegram sfidon në gjykatë bllokimin në Indi lidhur me provimin në mjekësi

Ahmad Adil
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Platforma e mediave sociale Telegram i është drejtuar gjykatës në Indi kundër urdhrit të qeverisë për kufizimin e platformës përpara një provimi të rëndësishëm pranimi në fakultetet e mjekësisë, i planifikuar për më 21 qershor, transmeton Anadolu.
Agjencia "Press Trust of India" raportoi se çështja u paraqit sot para një trupi gjykues të Gjykatës së Lartë të Delhit, e cila pranoi ta shqyrtojë atë me procedurë urgjente.
Dje, Agjencia Kombëtare e Testimit e Indisë njoftoi se urdhri për kufizimin e Telegramit është vendosur për një “periudhë të përcaktuar dhe të kufizuar”, e cila përfundon më 22 qershor.
Provimi për pranimin në programet universitare të mjekësisë po organizohet pasi testi i ngjashëm i mbajtur më 3 maj u anulua muajin e kaluar për shkak të rrjedhjes së pyetjeve. Riprovimi po zhvillohet për rreth 2.3 milionë kandidatë të regjistruar.
Vendimi ka shkaktuar kritika nga themeluesi i Telegramit, Pavel Durov.
"Ministria e Teknologjisë së Informacionit e Indisë e ndaloi Telegramin për një javë sepse disa përdorues shpërndanë pyetjet e rrjedhura të provimit. Kjo ndëshkon më shumë se 150 milionë përdorues të zakonshëm të Telegramit në Indi, jo personat e brendshëm që nxorën materialet e provimit", shkroi Durov në rrjetin social amerikan X.
"Dhe ndalimi nuk ka ndalur asgjë. Rrjedhjet thjesht janë zhvendosur në aplikacione të tjera", shtoi ai.