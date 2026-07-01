Teherani zotohet për “përgjigje të menjëhershme dhe të fuqishme” ndaj kërcënimeve kundër popullit dhe udhëheqjes së tij

Serdar Dincel
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ministri iranian i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, ka paralajmëruar se çdo kërcënim ndaj popullit dhe udhëheqjes iraniane “do të marrë një përgjigje të menjëhershme dhe të fuqishme”, transmeton Anadolu.
“Kushtet e memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit janë të qarta si kristali dhe publike për t’i parë të gjithë”, shkroi Araghchi në rrjetin social amerikan X.
Araghchi tha se presidenti amerikan, Donald Trump, e “ka angazhuar SHBA-në që t’u mbyllë gojën kafshëve të saj shtëpiake në Tel Aviv”.
“Nëse ata e injorojnë zotërinë e tyre, Irani do t’u japë një mësim”, shtoi ai.
Ministri iranian publikoi komentet e tij krahas asaj që dukej se ishte një pamje ekrani e një raporti mediatik, në të cilin ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, kishte deklaruar se udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ishte “shënjestruar për vdekje”.
Komentet vijnë në një kohë kur memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti Trump dhe presidenti Iranian, Masoud Pezeshkian.
Marrëveshja ofron një kornizë për përfundimin e luftës që filloi në fund të shkurtit dhe për trajtimin përmes negociatave të çështjeve të pazgjidhura ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, duke përfshirë ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, lehtësimin e sanksioneve, çështjen bërthamore, rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshje më të gjera të sigurisë rajonale.