Teherani: Sulmet e Izraelit ndaj Iranit të koordinuara plotësisht me SHBA-në

Serdar Dincel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Irani tha sot se një valë e fundit sulmesh izraelite kundër vendit ishte "plotësisht e koordinuar" me Komandën Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), transmeton Anadolu.
"Përgjegjësia e drejtpërdrejtë e SHBA-së për veprimet e regjimit sionist është e qartë dhe pasojat e përshkallëzimit të tensioneve do të bien edhe mbi SHBA-në", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei në një konferencë të re të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
"Qasja e Drejtorit të Përgjithshëm të IAEA-së (Rafael Grossi) ndaj çështjes së Iranit është politike dhe e papërgjegjshme", shtoi Baqaei.
Më herët gjatë ditës, një sulm ajror izraelit shënjestroi një kompani petrokimike në Iranin jugperëndimor, duke shkaktuar dëme të pjesshme në kompleksin industrial, thanë zyrtarët iranianë.
Sulmet erdhën ndërsa sirenat u dëgjuan gjithashtu në disa qytete në Izrael pas lëshimit të raketave nga Teherani.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.