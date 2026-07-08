Teherani paralajmëron se masa e Trumpit për të anuluar memorandumin Iran-SHBA "e shtyn rajonin drejt flakëve"

Rania R.a. Abushamala
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Një këshilltar i liderit suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, paralajmëroi sot se deklarata e presidentit amerikan Donald Trump që i jep fund një memorandumi mirëkuptimi midis Teheranit dhe Washingtonit "e shtyn rajonin drejt flakëve", transmeton Anadolu.
Trump tha më herët sot se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit ka "përfunduar".
“Përgjegjësia për përshkallëzimin e fundit dhe për pranimin verbal të anulimit të memorandumit të mirëkuptimit nga politikani hajdut i turpëruar nga skandali Epstein, një memorandum që tashmë ishte shkelur në mënyrë të përsëritur në praktikë e shtyn edhe një herë rajonin drejt flakëve", tha Ali Akbar Velayati në reagimin e parë iranian ndaj komenteve të Trumpit, siç citohet nga Agjencia e Lajmeve iraniane Mehr.
Irani kishte "paralajmëruar më parë se rajoni nuk është një vend për lojërat politike të shteteve të vogla dhe ne kemi demonstruar vazhdimisht se aktet e aventurizmit do të marrin një përgjigje të menjëhershme," tha ai.
Më 17 qershor, Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi që synonte t'i jepte fund konfliktit të tyre ushtarak që filloi pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit në Teheran në shkurt.