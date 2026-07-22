Teherani akuzon SHBA-në se po përdor çështjen bërthamore si pretekst për të shkatërruar Iranin

Şahin Demir
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Irani ka akuzuar SHBA-në se po përdorin programin e tij bërthamor si pretekst për të shkaktuar shkatërrim në vend, duke deklaruar se sulmet dhe kërcënimet e përsëritura të Washingtonit ndaj objekteve bërthamore iraniane pasqyrojnë armiqësi ndaj përparimit shkencor dhe teknologjik të vendit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei, tha se sulmet dhe kërcënimet e vazhdueshme amerikane ndaj objekteve bërthamore të Iranit shkelin Kartën e OKB-së, të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të Bordit të Guvernatorëve dhe Konferencës së Përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), si dhe të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Sulmet “zbulojnë armiqësinë e rrënjosur thellë të SHBA-së ndaj përparimit shkencor dhe zhvillimit teknologjik të Iranit”, shtoi ai në rrjetin social amerikan X.
Ai tha se aktivitetet bërthamore të Iranit janë deklaruar plotësisht në IAEA në përputhje me detyrimet e tij sipas marrëveshjeve të mbikëqyrjes.
Baqaei hodhi poshtë pretendimet amerikane për ekzistencën e një kompleksi sekret bërthamor në Kolang Kouh, i njohur gjithashtu si Mali Pickaxe, duke i cilësuar ato si “një pretekst të sajuar për agresion, shkatërrim dhe sabotazh”.
Dje, presidenti amerikan, Donald Trump, tha se SHBA-ja do të godasë zonën e Malit Pickaxe pranë objektit të pasurimit të uraniumit në Natanz, në Iranin qendror, “shumë shpejt”.
“Populli iranian qëndron i vendosur dhe i bashkuar, i gatshëm të përballet me forcë të plotë ndaj çdo akti armiqësor të SHBA-së ose shkeljeje të sovranitetit dhe sigurisë kombëtare të vendit të tij”, tha Baqaei.
SHBA-ja ka kryer një seri sulmesh në mbarë Iranin që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme ndaj objekteve dhe bazave që, sipas tij, përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i sulmeve ka vazhduar pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga Pakistani, e nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në muajin qershor, për t’i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.