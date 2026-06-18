Tankeri i parë francez i LNG-së kalon Ngushticën e Hormuzit që nga fillimi i luftës Iran-SHBA

Şeyma Erkul Dayanç
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Tankeri francez i gazit natyror të lëngshëm (LNG) Mraikh, marrë me qira nga "QatarEnergy", është bërë transportuesi i parë francez i LNG-së që kalon përmes Ngushticës së Hormuzit që nga fillimi i luftës Iran-SHBA, raportoi kompania e analizës detare "Windward", transmeton Anadolu.
Anija u largua nga Gjiri pasi kaloi përmes kësaj rruge strategjike ujore, ndërsa nuk u bënë menjëherë të ditura detaje shtesë mbi kohën ose kushtet e kalimit të saj.
Mraikh po transportonte LNG të ngarkuar në Katar dhe ishte nisur drejt Pakistanit pasi kaloi përmes Gjirit të Omanit.
Anija operohet nga Knutsen LNG France, një degë me seli në Nantes e kompanisë norvegjeze Knutsen OAS Shipping.
Të enjten, një memorandum mirëkuptimi me 14 pika me SHBA-në, që synon t'i japë fund luftës, u finalizua zyrtarisht.
Qarkullimi i anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit është ndërprerë ndjeshëm që nga 28 shkurti mes luftës SHBA-Izrael-Iran.
Para konfliktit, rreth 130 anije kalonin çdo ditë përmes ngushticës, shifër që që atëherë ka rënë me më shumë se 90 për qind.
Rreth 1.000 anije kanë kaluar përmes kësaj rruge ujore në 100 ditët e para të luftës, mesatarisht rreth 10 në ditë.
Shumica e anijeve ose përdorin "rrugën iraniane" të përcaktuar në ujërat iraniane ose fikin sistemet e tyre të gjurmimit AIS gjatë kalimit.
Ngushtica e Hormuzit, midis Iranit dhe Omanit, është një rrugë kyçe globale energjetike që lidh prodhuesit e Gjirit me tregjet ndërkombëtare.