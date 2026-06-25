Tankerët e LNG-së të Katarit kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit

Mücahithan Avcıoğlu
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Dy cisterna të gazit natyror të lëngshëm (LNG) të Katarit kaluan sot tranzit në Ngushticën e Hormuzit pasi shqetësimet e sigurisë rreth rrugës ujore strategjike u lehtësuan pas bisedimeve të paqes midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Cisternat "Bu Samra" dhe "Patris" kaluan përmes ngushticës sot herët pasi ishin bllokuar në Gjirin Persik për muaj të tërë.
"Bu Samra", duke lundruar nën flamurin e Ishujve Marshall, renditi Lindjen e Largët si destinacionin e saj ndërsa anija me flamurin e Liberisë "Patris", nuk tregoi asnjë destinacion.
Tregtia e LNG-së përmes Ngushticës së Hormuzit ishte reduktuar rëndë gjatë luftës në Lindjen e Mesme, duke ndërprerë eksportet nga Katari dhe duke dëmtuar objektet e tjera në rajon.
Trafiku përmes ngushticës filloi të rikuperohej pasi SHBA-ja dhe Irani, në fillim të këtij muaji, nënshkruan memorandum mirëkuptimi që synonte t'i jepte fund luftës.
Ofruesi i të dhënave detare "Kpler" tha se 31 kalime të verifikuara nga anije tregtare dhe të lidhura me energjinë u regjistruan më 23 qershor.
Bloomberg raportoi në fillim të këtij muaji se Katari po përgatitet të rrisë me shpejtësi prodhimin e LNG-së sapo të rihapet Ngushtica e Hormuzit, me plane për të rivendosur pjesën më të madhe të kapacitetit të tij të eksportit brenda dy muajve.
Sipas raportit, "QatarEnergy" u tha blerësve se pret që prodhimi të arrijë rreth 50 për qind të kapacitetit një muaj pas rivendosjes së kalimit të sigurt përmes ngushticës dhe rreth 80 për qind brenda dy muajve.