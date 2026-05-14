Takimi Trump-Xi në Pekin përfundon pas më shumë se dy orësh

Diyar Güldoğan
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Takimi me dyer të mbyllura midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe homologut të tij kinez Xi Jinping në Pekin zgjati më shumë se dy orë, tha sot një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, transmeton Anadolu.
Xi organizoi një ceremoni mirëseardhjeje për Trumpin në Sallën e Madhe të Popullit, ku fëmijët kinezë valëvitën flamuj amerikanë dhe kinezë ndërsa dy udhëheqësit kaluan pranë tyre.
Në fjalën hapëse, Trumpi i tha homologut kinez Xi se lidhjet midis dy vendeve janë gati të bëhen "më të mira se kurrë më parë".
Trumpi vlerësoi vazhdimisht udhëheqjen e Xi dhe zhvillimin e Kinës nën sundimin e tij.
Xi i tha Trumpit se Washingtoni dhe Pekini duhet të jenë "partnerë, jo rivalë".
"Ne duhet të ndihmojmë njëri-tjetrin të kenë sukses, të përparojnë së bashku dhe të gjejmë mënyrën e duhur që vendet e mëdha të shkojnë mirë në epokën e re", tha ai.
Konflikti në Lindjen e Mesme, Tajvani, tregtia dhe tarifat ishin ndër çështjet kryesore në rendin e ditës në bisedimet midis dy udhëheqësve.
Kjo shënoi vizitën e parë zyrtare në Kinë nga një president në detyrë i SHBA-së që nga vizita e Trumpit në vitin 2017 gjatë mandatit të tij të mëparshëm.