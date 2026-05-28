Takimi Tokayev-Putin në Astana: Tregtia dypalëshe drejt rekordit prej 30 miliardë dollarësh

Elena Teslova
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev tha sot se pret që vëllimi tregtar me Rusinë të kalojë 30 miliardë dollarë në të ardhmen e afërt, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim me presidentin rus Vladimir Putin, i cili mbërriti të mërkurën për një vizitë shtetërore në kryeqytetin e Kazakistanit, Astana, Tokayev tha se ky fakt thekson thellimin e partneritetit ekonomik midis dy vendeve.
"Vëllimi i tregtisë midis Kazakistanit dhe Rusisë po arrin nivele rekord, rreth 30 miliardë dollarë", tha ai. Tokayev vlerësoi shumë ndërveprimin ekonomik me Rusinë, duke thënë se vendi vazhdon të luajë rol të madh në zhvillimin e Kazakistanit, duke vënë në dukje se Moska mbetet burimi kryesor i investimeve të huaja direkte në vend.
"Rusia është aktualisht lider në investimet direkte në ekonominë tonë 29 miliardë dollarë", tha Tokayev duke shtuar se Astana synon të vazhdojë bashkëpunimin në atë drejtim.
Të dy vendet po zbatojnë 177 projekte të përbashkëta me një vëllim të kombinuar investimesh prej rreth 53 miliardë dollarësh, theksoi ai duke shtuar se roli i Rusisë në zhvillimin e potencialit ekonomik të Kazakistanit është "i vështirë të mbivlerësohet".
Nga ana e tij, Putini e përshkroi bashkëpunimin midis Moskës dhe Astanës brenda organizatave ndërkombëtare si "shembull të bashkëveprimit konstruktiv në çështjet ndërkombëtare".
Presidenti rus tha se përpjekjet e "keqdashësve" të Rusisë për të penguar rritjen ekonomike të vendit kanë dështuar. "Pavarësisht përpjekjeve të disa prej kundërshtarëve tanë për ta luftuar këtë, ata vetë nuk e kanë gjithçka në rregull", tha Putini duke shtuar se Rusia vazhdon të renditet e katërta në nivel global në paritetin e fuqisë blerëse pas Kinës, SHBA-së dhe Indisë.
Tokayev tha se Rusia mban pozicionin e parë në Evropë sipas kësaj mase.
Ministri i Energjisë i Kazakistanit, Erlan Akkenzhenov u tha gazetarëve në margjinat e takimit se autoritetet e Kazakistanit dhe Rusisë po diskutojnë mundësinë e nisjes së një tubacioni gazi përmes vendit në Kinë.
"Ne kemi filluar të diskutojmë të ashtuquajturin ‘Fuqia e Siberisë 2‘, megjithëse emri i tij i punës është ndoshta i ndryshëm, një tubacion gazi me një kapacitet deri në 35 miliardë metra kub gaz që kalon nëpër territorin e Kazakistanit në territorin e Kinës", tha ai.
Akkenzhenov shtoi se ata shprehën dëshirën e tyre "që tranziti të kalojë nëpër" territorin e Kazakistanit. "Për këtë qëllim, ne jemi të gatshëm të ofrojmë të gjitha kushtet dhe të gjitha garancitë, plus konsum shtesë në territorin e Republikës së Kazakistanit", tha ai.
Sipas tij, ky tubacion do të jetë i rëndësishëm për Kazakistanin sepse do të ofrojë mundësi "për të furnizuar me karburant blu territoret veriore dhe lindore".