Tajvani miraton projektligjin e mbrojtjes prej 25 miliardë dollarësh për blerjet e mëdha të armëve nga SHBA-ja

Berk Kutay Gökmen
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Legjislatura e kontrolluar nga opozita e Tajvanit miratoi një projektligj të posaçëm për buxhetin e mbrojtjes që lejon një shpenzim shtesë prej 25 miliardë dollarësh për të financuar blerjet e mëdha të armëve nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Projektligji mbulon blerjet e armëve pas muajsh debati mbi shumën që ishulli duhet të shpenzojë për armë dhe siguri.
I propozuar së bashku nga opozita kryesore Kuomintang dhe Partia Popullore e Tajvanit, e cila është më e vogël, projektligji do të financojë një paketë të madhe armësh prej 11 miliardë dollarësh të njoftuar nga SHBA-ja dhjetorin e kaluar, sipas "Focus Taiwan".
Paketa përfshin Sisteme Raketash Artilerie me Lëvizshmëri të Lartë (HIMARS), obusë vetëlëvizëse M109A7, raketa TOW 2B, dronë Altius-700M dhe Altius-600, si dhe raketa anti-blinduese Javelin që synojnë forcimin e aftësive mbrojtëse të Tajvanit mes tensioneve në rritje me Kinën.
Projektligji gjithashtu përfshin një dispozitë që mund të lejojë shpenzime shtesë për blerjet e ardhshme të armëve nga SHBA-ja.
Shuma e miratuar është gati 15 miliardë dollarë më pak se ajo që propozoi Partia Demokratike Progresive (DPP) në pushtet nëntorin e kaluar.
Në legjislaturën me 113 vende, projektligji u miratua me 59 vota pro dhe 0 kundër, me 48 ligjvënës nga partia në pushtet që abstenuan.
Kina e pretendon Tajvanin si territorin e saj dhe ka kërcënuar vazhdimisht se do të marrë kontrollin e ishullit me forcë nëse është e nevojshme. SHBA, furnizuesi kryesor i armëve të Tajvanit, ofron mbështetje të konsiderueshme ushtarake dhe politike.
Vitin e kaluar, administrata Trump miratoi një rekord prej 11 miliardë dollarësh në shitje armësh në Tajvan, duke shkaktuar protesta nga Pekini, i cili gjithashtu vendosi sanksione për disa firma amerikane të mbrojtjes dhe personelin e tyre.
Lëvizja e fundit e mbrojtjes e Tajvanit vjen më pak se një javë para një takimi të pritur midis presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe presidentit kinez, Xi Jinping.
Në fund të prillit, Tajvani mori gjithashtu dërgesën e fundit të një flote prej 108 tankesh të blerë nga SHBA-të sipas një marrëveshjeje me vlerë rreth 1,28 miliard dollarë.